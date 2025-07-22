Elektrik kabloları patladı, yürekler ağza geldi! O anlar kamerada

Şanlıurfa Siverek Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda yürütülen altyapı çalışmaları sırasında yer altındaki elektrik kabloları hasar gördü. Hasar gören kablolarda dakikalarca süren patlamalar meydana geldi. Mahallede paniğe yol açan olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Dedaş ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, bölgedeki enerji akışını keserek muhtemel bir faciayı önledi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede onarım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.