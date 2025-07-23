Arkadaşını yanlışlıkla vurdu! O anlar kamerada

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sürücü Ş.T. ve yanındaki B.K., hafif ticari araçla Şehir Parkı yakınlarına geldi. Araçtaki ikili, yanlarına gelen arkadaşları M.K. ile bir süre sohbet etti. Bu sırada araç içindeki silah kazara ateş alınca, kurşun aracın dışındaki M.K.'nin başına isabet etti. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Başından yaralanan M.K.'nin ise hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.