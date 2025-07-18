Avcılarda silahlı kavga kamerada: Olayla alakası olmayan adam da ateş etti

Avcılar Yeşilkent Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde dün akşam saatlerinde bir kıraathanede olay yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki genç, sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Aralarında yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, gençlerden biri mahalle kıraathanesine girdi.

MERMİLER CAM VE EŞYALARA İSABET ETTİ

Diğer şahıs ise arkadaşlarını çağırarak kıraathaneyi bastı. 11-12 el ateş eden şahıslara, kıraathane içinde bulunan ve olayla alakası olmayan bir adamda silahla karşılık verdi. Saldırıda 3 mermi, cam ve eşyalara isabet etti. Olayın ardından taraflar koşarak kayıplara karışırken, mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler konuyla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

"SİLAHLA 11 12 EL ATEŞ ETTİLER"

Yaşanan olayı anlatan kıraathane sahibi İsmail Ellek, "Çocuklar dışarıda tartışmış, aralarında husumet varmış. Olayın ardından birisi kıraathaneye geldi. Kısa süre sonra da diğer genç, arkadaşları ile geldi. Silah göstererek tehdit ettiler, çıkarken de 11 12 el ateş ettiler. 3 mermi isabet etti, olayın bizimle alakası yok" dedi.

