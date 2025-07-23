Hatay'dan Şanlıurfa'ya uzanan 1 milyon TL'lik vurgun! Klima hırsızları yakalandı

Hatay'dan Şanlıurfa'ya uzanan 1 milyon TL'lik klima hırsızlığı aydınlatıldı. Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir şantiyeden çaldıkları klima ünitelerini satan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olay 21 Temmuz'da Arpaderesi Mahallesi'nde yaşandı. Şantiyeden klimaların çalındığını fark edenler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerine ihbar etti.

Güvenlik kameraları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve kiralık araç araştırmaları yapan ekipler, şüphelilerin C.A, V.A. ile M.A. olduğunu ve aynı yerden 5 ayrı hırsızlık yaptığını tespit etti.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ KLİMALARI ŞANLIURFA'DA SATMIŞLAR

Şanlıurfa'da satıldığı tespit edilen 1 milyon lira değerindeki 30 klima ünitesi de yapılan farklı bir operasyonla ele geçirildi.

HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.