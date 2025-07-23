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 | Onur Kaya

Hatay'dan Şanlıurfa'ya uzanan 1 milyon TL'lik vurgun! Klima hırsızları yakalandı

Hatay'da bir şantiyeden 30 klima ünitesi çalan 3 şüpheli yakalandı. Çalınan 1 milyon TL değerindeki klima ünitelerinin Şanlıurfa'da satıldığı belirlendi. Aynı yerde başka hırsızlıklar da yaptıkları ortaya çıkan şüpheliler tutuklandı.

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Hatay'dan Şanlıurfa'ya uzanan 1 milyon TL'lik vurgun! Klima hırsızları yakalandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 03:14
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 03:14

'dan Şanlıurfa'ya uzanan 1 milyon TL'lik hırsızlığı aydınlatıldı. Hatay'ın ilçesindeki bir şantiyeden çaldıkları klima ünitelerini satan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olay 21 Temmuz'da Arpaderesi Mahallesi'nde yaşandı. Şantiyeden klimaların çalındığını fark edenler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerine ihbar etti.

Hatay'dan Şanlıurfa'ya uzanan 1 milyon TL'lik vurgun! Klima hırsızları yakalandı

Güvenlik kameraları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve kiralık araç araştırmaları yapan ekipler, şüphelilerin C.A, V.A. ile M.A. olduğunu ve aynı yerden 5 ayrı yaptığını tespit etti.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ KLİMALARI ŞANLIURFA'DA SATMIŞLAR

Şanlıurfa'da satıldığı tespit edilen 1 milyon lira değerindeki 30 klima ünitesi de yapılan farklı bir operasyonla ele geçirildi.

HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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