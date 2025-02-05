Hangi illerde okullar tatil edildi? Eğitime kar engeli! İşte 5 Şubat kar tatili olan yerler

05 Şubat 2025 18:37 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 19:10

Akşam saatlerine doğru İstanbul'da da başlayan ve Anadolu'da birçok şehri esir alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kar' uyarılarının ardından yurdun bazı kısımları beyaza büründü. Birçok kentte ulaşım durma noktasına geldi. Valiliklerden de kar tatiline ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. İşte eğitime 1 gün ara verilen illerin tamamı...

İstanbul'da akşam saatlerine doğru başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha da artırdı. Anadolu'nun bazı şehirlerinde de kar yağışı şiddetini artırarak devam ettirdi. Gümüşhane’de yoğun kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

GÜMÜŞHANE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ!

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla bu kararın alındığı ifade edildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

ORDU'NUN 11 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA!

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 5 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmı olarak eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında, Çamaş ilçemizin Edirli Kocaman İlk ve Ortaokulu ile Türk Telekom ÇPL hariç diğer tüm okullarında, Çaybaşı ilçemizin İlküvez İlk ve Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Göksu İlk ve Ortaokulu, Kapılı Şehit İslam Çubuk İlk ve Ortaokulu, Taşkesiği İlk ve Ortaokulu, Aşıklı İlkokulu, Çakıllı İlkokulunda, İkizce ilçemizin Yoğunoluk ve Devecik Mahallesi'nde bulunan okullarında, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi İlk ve Ortaokulunda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Konya'nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bugün ara verildi.

NEVŞEHİR'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Nevşehir il genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.