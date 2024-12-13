Hanife Demirci'yi 21 bıçak darbesiyle katletmişti! Cani kocanın cezası belli oldu

13 Aralık 2024 13:51 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 13:56

İstanbul Bahçelievler'de Hanife Demirci'yi sokak ortasında 21 yerinden bıçaklayarak öldüren cani koca Satı Mehmet Demirci'nin cezası belli oldu. Cani adama indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul​ Bahçelievler​'de 11 Kasım 2021'de sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci'yi (31) 21 kez bıçaklayarak katleden Satı Mehmet Demirci'nin cezası belli oldu. Demirci'nin yargılandığı dava Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Demirci, maktul Hanife Demirci'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

"CİNAYETİ PİŞMANLIK GÖSTERMEYEREK VE TASARLAYARAK İŞLEDİ"

Mütalaasına ek yapacağını belirten cumhuriyet savcısı, sanığın cinayeti pişmanlık göstermeyerek ve tasarlayarak işlediğini söyledi. Cumhuriyet savcısı yaptığı açıklamada, “Sanık duruşma süresindeki davranışlarında da bu pişmanlığı samimi şekilde ortaya koymadı. Çocuklarının bakım ve gözetimini yapan maktule yönelik, çocuğunu bıraktığı okul dönüşünde gerçekleştirdiği bu eylem kamu vicdanını derinden sarsacak şekilde korku ve dehşet oluşturdu. Bu tür bir eylemin sadece bireysel bir suç olmayıp, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi zedeleyen bir eylem olması nedeniyle cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi, takdiri indirim uygulanmaması talep olunur” ifadelerini kullandı.

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ: AKLİ DENGEM YERİNDE DEĞİLDİ

Savunmasında “Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Dilekçe yazdım onu okuyacağım” diyen sanık Demirci dilekçesinde, “Eşim benden telefonunu sakladı. Psikolojimi kaybettim. Psikoloji hastanesine gittim yatış istedim, yer yoktu. Olay günü eşimi görünce kendimi kaybettim. Akli dengem yerinde değildi. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Keşke ben ölseydim de böyle bir şey olmasaydı” ifadelerini kullandı.

HAKİME YALVARDI

30 dakika aranın ardından son sözü sorulan Demirci ağlayarak, “Hakime hanım beni yavrularıma bağışlayın” dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirci'nin ‘eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada takdiri indirim uygulanmadı.