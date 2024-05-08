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Haraç alamadı, uzun namlulu silahla taradı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 May 2024 13:55 - Güncelleme : 08 May 2024 14:02
Haraç alamadı, uzun namlulu silahla taradı

İstanbul'da bir dükkandan haraç alamayan kimliği belirsiz kişiler, uzun namlulu silahla dükkana kurşun yağdırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Kartal'da bir pilavcı dükkanında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; sürekli madde kullanan bir kişi, sokak üzerindeki pilavcı dükkanından yaklaşık 55 bin lira haraç istedi.

Haracı vermeyen esnaf ile şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından haraç isteyen şahıs dükkandan ayrıldı.

Haraç alamayacağını anlayan şahıs, motosikletli bir arkadaşıyla gelerek pilavcı dükkanına uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı. Saldırgan daha sonrasında kayıplara karıştı.

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Saldırıda dükkanın önünde bekleyen bir kişi ayağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haraç alamadı, uzun namlulu silahla taradı - 1. Resim

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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