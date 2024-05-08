Haraç alamadı, uzun namlulu silahla taradı

08 May 2024 13:55 - Güncelleme : 08 May 2024 14:02

İstanbul Kartal'da bir pilavcı dükkanında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; sürekli madde kullanan bir kişi, sokak üzerindeki pilavcı dükkanından yaklaşık 55 bin lira haraç istedi.

Haracı vermeyen esnaf ile şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından haraç isteyen şahıs dükkandan ayrıldı.

Haraç alamayacağını anlayan şahıs, motosikletli bir arkadaşıyla gelerek pilavcı dükkanına uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı. Saldırgan daha sonrasında kayıplara karıştı.

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Saldırıda dükkanın önünde bekleyen bir kişi ayağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.