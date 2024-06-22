Hasankeyf'ten sonra şimdi de Gercüş'te güvenlik bölge ilanı! Batman ilçelerinde giriş yasakları arttı

22 Haziran 2024 16:35 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 16:40

2013'te başlanan arabuluculuk uygulamasıyla tam 3 milyon 830 bin dosyada anlaşma sağlandı

2013'te başlanan arabuluculuk uygulamasıyla tam 3 milyon 830 bin dosyada anlaşma sağlandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi.

HASANKEYF'TEN SONRA ŞİMDİDE GERCÜŞ'TE GÜVENLİK BÖLGE İLANI!

Valilikten yapılan açıklamada, Gercüş ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ilan edilen geçici güvenlik bölgelerine, vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu belirtildi.

Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzeyde Yakaköy doğusu, Amaşema Tepe, Korkabaniya Tepe, Hanemir Tepe, Bermika Tepe, doğuda Guharamehir Tepe batısı, Diyanigörgiş Tepe batısı, Ardabahli Tepe, Kernaraza Tepe batısı, güneyde, Aydınca köyü kuzeyi ve kuzeybatısı, Hasanora Tepe, Dereiçi köyü kuzeyi, Berharame Tepe ve batıda Kelkeşahmes sırtlarının kuzeyi, Bahrek Deresinin doğusu, Guharaciyaka Tepenin doğusu, Miske Dere ve Hanemir Tepesinin doğusu arasında kalan arazi kesimleri 22 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

BATMAN İLÇELERİNDE GİRİŞ YASAKLARI ARTTI

Batman Valiliğince yapılan açıklamanın devamında, "Batman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Hasankeyf İlçesinde; 19 Haziran 2024 ile 03 Temmuz 2024 tarihleri arasında;

Kuzeyde; Çatalsu Mah. Guharareziye sırtlarının 500 metre kuzeydoğusu, Çine tepe, Koyunlu Mahallesi 200 metre batısı, Diyar Tepe, Kubalo Tpe, Verkedavut Tpe Banikola sırtı, Güneşli köyü doğusu, Diyarenesi Tepe, Riliki Tepe, Kelekçi köyü güneyi, Kelekçi Kçyü güneydoğusu Montol Tepe güneyi, İsimsiz Tepe, Kuşaklı Dağı kuzeyi, Haramikarakol Gediği.

Doğuda;Sevrak Tepe kuzeydoğusu, Güverhacı Tepe Kayıklı Köyü güney batısı, Şikeriharciya Tepe Kuzeydoğusu.

Güneyde; Şikerharciya Tepe kuzey doğusu, Gariavlike tepe doğusu, Beltaguvar Tepe Doğusu, Karakatş Tepe uzantısı, Çaymavan Tepe, Poyraz Tepe, Şayesir sr., 1685 Rk.Tepe, Kevni Tepe, Şan Tepe Batısı, Kelemahmuke Sr.

Batıda; Kalemahmuke Sr. Guharamir Tepe, Nöbet Tepe, Çatalsu Mahallesi Uzantısı arasında kalan arazi kesimlerinde Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir.

Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."