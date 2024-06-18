Hasta taşıyan ambulans takla attı! Yaralılar var

18 Haziran 2024 16:37 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 16:38

FETÖ'nün şifresi kırıldı! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün şifresi kırıldı! Çok sayıda gözaltı var

Elazığ'da öğle saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Hasta taşımakta olan ambulans kazaya karıştı.

TAKLA ATARAK DURABİLDİ

Kaza, Yazıkonak beldesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 23 AAT 137 plakalı ambulans ise sürücüsü öğrenilemeyen 23 DU 323 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans takla atarak durabildi.

2'Sİ SAĞLIK PERSONELİ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.