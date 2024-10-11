Hastane çetesi 8 bin TL için 12 bebeği ölüme sürüklemiş! Türkiye'yi sarsacak görüntüler: 'Bebeğin fişini çek"

11 Ekim 2024 10:05 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:23

Türkiye'yi sarsacak olayın detayları kan dondurdu. Hastanelere çöken sağlık çeteleri 8 bin TL alabilmek 12 bebeği ölüme sürüklemiş. Aralarında doktorların ve hemşirelerin de bulunduğu çetenin ortaya çıkan görüntüleri isyan ettirdi. 3 ilde yoğunlaşan çetenin korkunç yöntemleriyle ölen onlarca bebeğin ölümü ise araştırılıyor.

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Hastanelerin yenidoğan ünitelerine çöken sağlık çeteleri Türkiye​'yi ayağa kaldırdı. Bir annenin şikayetiyle ortaya çıkan korkunç olayın detayları kan dondurdu. Haksız kazanç elde etmek isteyen aralarında hemşire ve doktorların da bulunduğu çete, iddiaya göre 12 bebeği ölüme sürükledi. Çetenin günlük 8 bin TL için sağlıklı bebekleri yoğun bakıma aldıkları, hatta anlaşmalı oldukları hastaneleri bu yöntemle doldurdukları ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç, skandalın detaylarını katıldığı kanalında anlatarak isyan etti.

ANNENİN ŞİKAYETİ HER ŞEY ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul merkezli bir hastane çetesi haksız kazanç sağlamak uğruna masum bebeklerin ölümüne neden oldu. Aralarında doktorların ve hemşirelerin olduğu çete 12 bebeğin ölümüne neden oldu.

Skandal olay, yeni doğum yapan bir annenin, bebeğinin 14 gündür kendisine gösterilmediği, süt bile veremediği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine ortaya çıktı.

Bir anne "Doğum yaptım süt vermek istiyorum. 14 gün boyunca hastaneye gittim ve göremedim. Benim çocuğum sağlıklıydı bütün doğum aşamalarında. Sonra birden bire fenalaştı denildi ve yoğun bakıma alındı." diye belirtti.

Söz konusu ihbarı incelemeye alan Mali Şube Müdürü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri; yaptığı araştırmalar sonucu korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

8 BİN TL İÇİN BEBEKLERİ ÖLDÜRMÜŞLER

Özellikle sağlık çalışanlarının içinde olduğu bir çete ortaya çıkartıldı. Habertük canlı yayınına katılan gazeteci Emrullah Erdinç; söz konusu çetenin yoğun bakım üniteleri dolsun diye, günlüğü sadece 8 bin TL'ye fatura edebilmek için 14 gün boyunca, hastanelerde yatmaması gereken bebekleri hastanede yatırdığı ve akabinde 1 milyarın üzerinde haksız kazanç elde ettiğini belirlendiğini anlattı.

1 milyar kazanabilmek için 12 bebeğin ihmalle ölümüne yol açtıkları raporla ortaya çıktığını belirten Erdinç, "14 gün boyunca o süre içerisinde yeni doğan bebekleri yoğun bakım ünitesinde bekletiyorlar, bu birinci aşama" dedi.

Çete üyelerinin sonrasında ise yoğun bakım ünitesi dolsun diye anlaşmalı oldukları belli başlı hastaneler ve 112'deki bazı personeli de ayarladıklarını belirten Erdinç, içinde malzemeleri eksik olan hastanelerin bile çeteyle anlaşmalı oldukları için yoğun bakım ünitelerini doldurduklarını söyledi.

Yakınlardaki daha donanımlı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin bomboş kaldığına dikkat çeken Erdinç, çeteyle ilişkili 112 personellerinin de soruşturma kapsamında tutuklandığını açıkladı.

"BEBEĞİN FİŞİNİ ÇEK"

Erdinç, detayları şu sözlerle aktardı;

"Mesela 23 yaşında bir hemşire yardımcısı var. Diyor ki 'Ben ne yapacağım? İçeride 9 tane bebek var. Aileleri yoğun bakım ünitesi önünde bekliyor. Bu bebeklerden birine bir şey olursA ne yapacağım?' diyor.

Çete üyelerinden bir başkası 'Bir şey olursa doktoru ararsın" diyor. Sonrasında da doktoru arıyor. 'Kaya bebek fenalaştı, ne yapacağım?' diyor. Diyorlar ki 'Ex olursa fişi çek.'

Gerçekten bu kadar mı ya? Doktor olarak evden kalkıp neden gelmiyorsunuz? Evleri de çok yakın bu arada.

Hastanelerin hepsi belli, çoğu İstanbul'da. Çorlu ve Tekirdağ'da da var. Başka şehirlerde de olabileceği ihtimali üzerine özellikle bebek ölümlerini şimdi inceliyorlar."

"GÖRÜNTÜLER O KADAR KÖTÜ Kİ"

YouTube kanalında; söz konusu skandala ait video kayıtlarını ve ses kayıtlarını da paylaşan Erdinç, "Ben video ve ses kayıtlarını sansürsüz izledim. O kadar kötü ki,... Psikolojinizi bozacak şekilde. Para için, sosyal bozulmanın nerelere kadar geldiğini en acı şekilde ortaya koyuyor" dedi.