Hastane değil itfaiye çare oldu: Parmağa sıkışan yüzük için hassas operasyon!

08 May 2024 21:25 - Güncelleme : 08 May 2024 21:26

Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Karabük’te parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı. Yabancı uyruklu vatandaş, parmağına takılı kalan ve bir türlü çıkarılamayan yüzüğü nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Fakat hastanedeki tüm çabalara rağmen yüzük parmaktaki yerinden oynatılamadı. Bu durum üzerine Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi.

MAKİNEYLE KESİLDİ

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, özel ekipmanları ve becerileriyle harekete geçti. Spiral makine yardımıyla dikkatli bir çalışma gerçekleştiren ekipler, sonunda sıkışan yüzüğü kesmeyi başardı. Bu sayede vatandaşın parmağı da kurtulmuş oldu.

Operasyon, vatandaşlar tarafından da büyük bir takdirle karşılandı.