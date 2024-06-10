Hastane tuvaletinde iğrenç olay! Sapık personel 15 yaşındaki kızın fotoğraflarını çekti
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Haziran 2024 15:10 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 15:30
Burdur Devlet Hastanesi'nde idrar tahlili için tuvalete giren 15 yaşındaki kız çocuğunun fotoğraflarını çeken hastane personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burdur Devlet Hastanenin Acil Servisi içerisinde meydana gelen olayda, rahatsızlığından dolayı Acil Servise gelen 15 yaşındaki B.Ş idrar tahlili vermek için tuvalete girdi.
FOTOĞRAFININ ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ
Küçük kız tuvalet kapısının altından birinin telefonla görüntüsünü çektiğini fark edip telefona vurup dışarı çıktığında şahsı bulamayınca durumu hastane polisine bildirerek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından hastane güvenlik kamerası incelemelerinde şahsın hastanede su tesisatı personeli H.Y.(25) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı