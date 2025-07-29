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Hastanede doktorsuz doğum skandalı! Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Ankara'da skandal bir olay yaşandı. 32 yaşındaki Nihal Ş. isimli kadın, doğumu için özel bir hastaneye yatış yaptı. Akşam saatlerinde doğumu başlayan kadın, hastanede nöbetçi hekim olmadığı için kendi kendine çocuğunu dünyaya getirdi. Skandal olayın patlak vermesiyle Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

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Hastanede doktorsuz doğum skandalı! Sağlık Bakanlığı devreye girdi
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:11

Ankara Çankaya'da Nihal Ş., hamileliğinin 35'inci haftasında 10 Mayıs sabah saatlerinde sancıları başlayınca eşiyle birlikte özel hastaneye başvurdu.

Kadın doğum polikliniği servisinde odaya yatışı yapılan Nihal Ş., aynı gün akşam saatlerinde hastanede nöbetçi hekim olmadan kendisi doğum yaptı.

Odada erkek bebek dünyaya getiren Nihal Ş.'ye kendilerini ziyaret için hastanede bulunan başka bir hastanede görevli anestezi uzmanı hekim müdahale etti. Bebek ve anne, doğumun ardından hastanede tedaviye alındı.

Hastanede doktorsuz doğum skandalı! Sağlık Bakanlığı devreye girdi

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Nihal Ş. ve eşi, taburcu olduktan sonra hakkında 'na şikayette bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da yaptı.

Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında söz konusu olayı incelemek ve araştırmak üzere muhakkik görevlendirildi.

Hastanede doktorsuz doğum skandalı! Sağlık Bakanlığı devreye girdi

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastaneden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iddiaların asılsın olduğu vurgulanırken "Bahsi geçen hasta, hekimi tarafından erken doğum riski konusunda bilgilendirilmiş ve hastanın eve gitmek isteği talebine rağmen hastaneye kadın doğum servisine yatışı sağlanmış olup; doğum ebe, yeni doğan hemşiresi ve kat hemşiresi desteğinde gerçekleşmiş ve zaten hastanede nöbette bulunan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile çocuk hastalıkları uzmanı da en kısa sürede anne ve bebek için gereken kontrol ve müdahaleyi tamamlamıştır. Doğum süreci, tıpta 'presipite doğum' (ani ve çok hızlı gelişen doğum) olarak tanımlanan, belirli klinik durumlarda yaşanabilen fizyolojik bir tabloya uymaktadır." denildi.

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#sağlık bakanlığı
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