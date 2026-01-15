Hastanede eski eşini vuran sanık hakkında karar verildi! Dehşet görüntüler ortaya çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 5 ay önce boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı hastane koridorunda kovalayıp sıkıştıran ve silahla vurarak ağır yaralayan sanık hakkında karar verildi.

‘Boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs' ve ‘uzuvlara zarar vermek" suçlarından 21 yıla kadar hapis istemiyle şüpheli hakkında Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

HASTANE KORİDORLARINDA KAÇTI

Şüphelinin silahıyla hastane koridorlarında boşanma aşamasındaki eşine yaşattığı dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 5 ay önce meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, Yarennaz G.'nin hastane koridorlarında şüpheliden kaçması, şüphelinin Yarennaz G.'yi yakaladığı esnada silahla ateş etmesi, bölgedeki güvenlik görevlerinin kaçması ve şüphelinin silahının tutukluluk yapması sonrasında güvenlik görevlerinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer almıştı.

"DAYANAMADIM, ÖFKEME YENİLDİM"

Davanın karar duruşmasında müşteki Yarennaz G. duruşmaya katılmazken sanık ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Söz hakkı verilen sanık E.S., "İddia makamının beyanını kabul etmiyorum. Kendisi benden korkuyor ya da çekiniyor olsaydı sürekli başka erkeklerle görüşmezdi. Beni sürekli tahrik etmezdi. Beni sürekli topluma karşı saygısızlaştırdı. Kendisi hiçbir zaman korkmamıştır. Evliliğimiz boyunca kendisine kötü söz dahi söylemedim. Her üstünü örttüğüm saygısızlık bir öncekini arattı. Kendisi sürekli beni arıyordu. Olayın olduğu gün giderken kendisiyle konuşmaya gittim. ‘Sen adam olsaydın ben başkasına gitmezdim' dedi. Benim imkanım varken kendisine hiçbir şekilde zarar vermedim. Bende artık dayanamadım, öfkeme yenildim. Pişmanım, bu durumun olmaması için çok uğraştım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

SANIĞA 22 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık hakkında, ‘boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs', ‘uzuvlara zarar vermek' suçlarından toplam 22 yıl hapis, ‘ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 10 bin lira para cezası verdi.