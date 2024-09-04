Hatay firmasına ait yolcu otobüsü Tarsus'ta alev alev yandı!

04 Eylül 2024 00:34 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 00:35

Son dakika | Sivas-Erzincan yolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Son dakika | Sivas-Erzincan yolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinde Hatay firmasına ait olduğu öğrenilen bir yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Otoyol Tarsus-Pozantı istikameti Damlama kantar bölgesinde seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunan R.A.'nın kullandığı şehirlerarası otobüsün motor kısmında elektrik sisteminden çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi.

GÜVENLİK ŞERİDİNDE DURDU

Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araçta zarar meydana geldi.