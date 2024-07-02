Hatay'da akılalmaz görüntü! Damperini açtı, yola toprak döke döke ilerledi!

02 Temmuz 2024 09:27 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:40

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da yeni binalar inşa edilirken, bir taraftan da bina yıkımlarına devam ediliyor. Hal böyle olunca trafikte en çok görülen araçlardan biri de hafriyat kamyonları oldu.

YOL BOYU DÖKE DÖKE GİTTİ

Antakya ilçesi Rüstem Tümer Caddesinde seyir halindeyken damperini açarak 200 metre boyunca yola toprak döktü. Caddede ilerleyen kamyonun yola toprak döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi. İnsanların canını ve çevreyi hiçe sayan kamyon sürücüsüne polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

'İSTEYEREK KAPAĞINI AÇIP DÖKTÜ'

Hafriyat kamyonun arka kapağını açarak gittiğini ifade eden Mustafa Ustaoğlu, “Bu caddeden kamyon arka kapağı açık şekilde kavşağa kadar ilerledi. Yollar kapandı. Bende ekipler haber verdim. Bütün Antakya ilçesi vatandaşları bu kamyonlardan şikayetçiler. Her gün yollarda toz oluyor. Plakalarına çamur koydukları için belli olmasını istemiyorlar. Hafriyat kamyonu 200 metre boyunca yola toprak döktü. İsteyerek kapağını açıp döktü. Kamyonlar çok hızlı gidince ve telefonla oynadıkları için hiç fark etmiyorlar. O adam telefonla oynarken hiç arkasına bakmaz mı. Allah korusun kamyonun arkasında ve önünde kimse yoktu. Eğer motosiklet olsaydı ölüm olurdu” ifadelerini kullandı.