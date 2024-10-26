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Hatay'da akılalmaz olay! Trafikte tartıştığı kişilere dehşeti yaşattı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 09:45 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 10:53

Hatay'da kameralar akılalmaz bir olayı kaydetti. Bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletli ve yanındaki kişiyi ezmeye çalıştı. O korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Hatay​'ın İskenderun​ ilçesinde meydana gelen akılalmaz olayda hafif ticari araç​ sürücüsü, trafikte motosiklet​ sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı. Kavşakta motosikletten inen 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmaya devam etti. Sürücünün yoluna devam ettiğini düşünen gençler de motosiklete bindi.

Hatay'da akılalmaz olay! Trafikte tartıştığı kişilere dehşeti yaşattı - 1. Resim

ARAÇLA EZMEYE ÇALIŞTI

O sırada geri manevra yapan sürücü, aracıyla 2 kişiyi ezmeye çalıştı. Gençlerin kaçarak ezilmekten kurtulduğu anlar kameraya yansırken akılalmaz olay sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Gençlerin ihbarı üzerine polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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