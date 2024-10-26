Hatay'da akılalmaz olay! Trafikte tartıştığı kişilere dehşeti yaşattı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

26 Ekim 2024 09:45 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 10:53

Hatay'da kameralar akılalmaz bir olayı kaydetti. Bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletli ve yanındaki kişiyi ezmeye çalıştı. O korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.