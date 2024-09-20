Hatay'da akıllara durgunluk veren olay! Önüne gelen aracı biçti!

20 Eylül 2024 09:36 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:37

Hatay'da meydana gelen akılalmaz olayda bir iş makinesi operatörü park halindeki 4 araca kullandığı iş makinesinin kepçesiyle zarar verdi. Kameralara saniye saniye yansıyan olay sonrası operatör arkasına bile bakmadan kaçtı.

Hatay​'ın Antakya​ ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Cadde üzerinde ilerileyen iş makinesi park halinde bulunan 4 araca çarpa çarpa yoluna devam etti. Kazada araçlar hasar görürken iş makinesi operatörü olay yerinden kaçtı.

ARAÇLARI BİÇTİ

İş makinesinin araçları biçtiği anlar ve operatörün arkasına bakmadan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayı fark eden vatandaşlar operatörü durdurmaya çalıştı fakat başarısız oldu. Araçları zarar gören vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak kazayı gerçekleştiren operatör hakkında şikayetçi oldular. Polis ekipleri, operatörü bulmak için çalışma başlattı.

"DURDURMAYA ÇALIŞTIK AMA DURMADI'

Bölgede yaşanan trafik problemine ve kazalara çözüm bulunması için yetkililerden destek isteyen esnaf Taha Yeşil, kaza​ anını anlatarak, “İş yerinde müşterilerle ilgilenirken sesi ve gürültüyü duyduk. Dışarıya çıktığımızda kepçe 4 aracı biçmişti. Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı. Bilinçlimi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz. Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu. Dalmış mıydı bilmiyorum ama kaçtı gitti kepçe. Araçlarda hasar oluştu. 3 kişiydiler kepçenin üzerinde hiç durmadı, bilinçsiz yapılmamış olsa dururlardı” dedi.