Hatay'ın Samandağ ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

BEYTULLAH KERTLEZ'DEN ACI HABER

Kaza, Çamlıyayla Mahallesi Tazıyayla mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği arazöz, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasının ardından kurtarılan 6 yaralı, çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Beytullah Kertlez müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.