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Hatay’da barajda kaybolan 4 kişiden acı haber!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Eylül 2024 19:50 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 19:59

Barajda suyun içinde kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin barajda arama çalışmaları hava kararıncaya kadar devam etti.

Hatay'da serinlemek için girdikleri barajda suyun içinde kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Reyhanlı Barajı'na giren 5 yabancı uyruklu şahıstan haber alamayan yakınları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hatay’da barajda kaybolan 4 kişiden acı haber! - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 4 şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin barajda arama çalışmalarının hava kararıncaya kadar sürdü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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