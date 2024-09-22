Hatay’da barajda kaybolan 4 kişiden acı haber!

22 Eylül 2024 19:50 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 19:59

Barajda suyun içinde kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin barajda arama çalışmaları hava kararıncaya kadar devam etti.

Hatay'da serinlemek için girdikleri barajda suyun içinde kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Reyhanlı Barajı'na giren 5 yabancı uyruklu şahıstan haber alamayan yakınları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 4 şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin barajda arama çalışmalarının hava kararıncaya kadar sürdü.