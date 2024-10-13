Hatay'da deprem hasarlı evin balkonu çöktü! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

13 Ekim 2024 19:56 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 20:00

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen Hatay'da asrın felaketinden 615 gün sonra iki ölüm gerçekleşti. Depremde hasar gören bir evin balkonunun çökmesi sonrası bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.