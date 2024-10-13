Hatay'da deprem hasarlı evin balkonu çöktü! Baba ve oğlu hayatını kaybetti
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen Hatay'da asrın felaketinden 615 gün sonra iki ölüm gerçekleşti. Depremde hasar gören bir evin balkonunun çökmesi sonrası bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta meydan gelen ve 50 binden fazla vatandaşın ölümüyle sonuçlanan deprem felaketinden 615 gün sonra deprem sebepli ölüm kayıtlara geçti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan korkunç olayda deprem felaketinde büyük hasar gören iki katlı evlerindeki kapı ve pencere gibi malzemeleri sökmeye çalışan İlyas Çardak (67) ve oğlu Umut Hüseyin Çardak (37), balkonun çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
Dörtyol itfaiyesinin yoğun çabalarıyla enkazdan çıkarılan baba ve oğlu, sağlık ekipleri ile hastaneye sevk edilirken ikisi de yolda hayatını kaybetti. Cenazeler, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çevrede incelemelerde bulundu.
Ne yazık ki hala depremden etkilenen bölgelerimiz var, acımız hepimizin ortak acısı