Son dakika! Hatay'dan sonra Kahramanmaraş'ta da deprem!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
04 Haziran 2024 15:25 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 15:34
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Hatay ve Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Hatay ve Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.6 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI
KARLISU-(HATAY)
04.06.2024,
15:13:55 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 6.6 km
KAHRAMANMARAŞ DA SALLANDI
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
04.06.2024,
15:20:07 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 9.8 km
Kaynak: Tgrthaber.com