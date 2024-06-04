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Son dakika! Hatay'dan sonra Kahramanmaraş'ta da deprem!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
04 Haziran 2024 15:25 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 15:34
Son dakika! Hatay&#039;dan sonra Kahramanmaraş&#039;ta da deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Hatay ve Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Hatay ve Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.6 kilometre olarak kaydedildi. 

KANDİLLİ İLK VERİLERİ AÇIKLADI 

KARLISU-(HATAY)

04.06.2024,

15:13:55 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 6.6 km

KAHRAMANMARAŞ DA SALLANDI 

EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

04.06.2024,

15:20:07 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 9.8 km

Kaynak: Tgrthaber.com
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