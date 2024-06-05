Hatay'da deprem oldu! Son dakika deprem

05 Haziran 2024 10:44 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:50

Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen depremler büyük tedirginliği neden oluyor. Kahramanmaraş depremlerinden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay öğle saatlerine doğru şiddetli şekilde sallandı.

HATAY 4,1 İLE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Deprem yerin 12 km altında gerçekleşti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Deprem tedirginliğe neden olurken Hatay Valiliği Konuyla ilgili açıklamada bulundu. Hatay Valiliği’nin açıklamasında, "05.06.2024 Çarşamba günü saat 10.37’de AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hatay Samandağ merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum meydana gelmemiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir ihbarın gelmediği ve gelişmelerin ekiplerimizce takip edildiği, basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...