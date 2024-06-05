Hatay'da deprem oldu! Son dakika deprem
Son dakika haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 12 km altında gerçekleştiği öğrenildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen depremler büyük tedirginliği neden oluyor. Kahramanmaraş depremlerinden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay öğle saatlerine doğru şiddetli şekilde sallandı.
HATAY 4,1 İLE SALLANDI
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Deprem yerin 12 km altında gerçekleşti.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Deprem tedirginliğe neden olurken Hatay Valiliği Konuyla ilgili açıklamada bulundu. Hatay Valiliği’nin açıklamasında, "05.06.2024 Çarşamba günü saat 10.37’de AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hatay Samandağ merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum meydana gelmemiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir ihbarın gelmediği ve gelişmelerin ekiplerimizce takip edildiği, basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.