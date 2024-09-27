Hatay'da depremzedelere dağıtılan nevresimlerden çip çıktı! Gerçek sonradan anlaşıldı

27 Eylül 2024 09:27 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:23

Hatay'da yurt dışından gelen ve depremzede vatandaşlara dağıtılan 'nevresim takımlarından çip çıktı' iddiası vatandaşları tedirgin etti. Dinlendiklerini düşünen depremzedeler yetkililerden yardım isterken, gerçek de ortaya çıktı. Çiplerin tekstil sektöründe ürün sayısını tespit etmek için kullanılan çip olduğunu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan iller arasında yer alan Hatay​'a birçok ülkeden yardım​ gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde depremzedelere yurtdışından gelen yastık, yorgan ve nevresim takımı dağıtıldı. Fakat vatandaşlar nevresim takımının içinde çip olduğunu fark etti. Hepsinin içinden çıkan çip karşısında şoke olan vatandaşlar durumun araştırılmasını talep etti.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Dinlendiklerini ve takip edildiklerini düşünen vatandaşların bu düşünceleri kısa sürede sosyal medyada paniğe neden oldu. Durum üzerine yetkililerden konuyla ilgili içleri ferahlatan açıklama geldi. Depremzede vatandaşların takip cihazı olabileceğini düşündükleri çiplerin, aslında RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisine sahip sayım barkotları olduğu ortaya çıktı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Nevresim takımlarında çıkan çiplerin radyo frekanslarını kullanarak nesnelerin otomatik sayılmasını sağlayan çipler olduğu anlaşıldı. Bu barkotların kesinlikle bir takip cihazı olmadığını vurgulayan yetkililer, üretilen oda malzemelerinin bu sistem sayesinde tek bir tuşla sayılmasına yarayan bir teknoloji olduğunu belirtti.

"SAYIYI TESPİT ETMEK İÇİN KULLANILIYORLAR"

Tekstil sektöründe sayım için kullanılan çiplerin vatandaşlar arasında endişe oluşturduğunu ifade eden Mehmet Pehlivan, “Yurt dışından gelen nevresim takımları depremzedelere dağıtılmak için mahalle muhtarlıklarına teslim edilmişti. Tekstil ürünlerinde sayısını tespit edebilmek için kullanılan küçük çipleri gören vatandaş tedirgin oldu. Güncel hayatımızda dünyada gelişen bazı olaylar yüzünden insanlar da kendi içinde bu tarz kurgular üretiyor. Tekstilde kullanılan bir çiptir.

Milyonlarca adet üretiliyor. Bir tekstilci olarak anında bantlardan geçerken bilgisayar üzerinden sayı tespit etme amaçlı kullanılan bir teknolojidir. Vatandaşlar, bizi uçuracaklar veya bizi dinliyorlar endişesine kapıldı. Bunlar bir kurgudur ama bunlar insanların endişelerinden ve korkularından dolayı akıllarına gelen ilk şeydi. Bu çiplerde bir sıkıntı veya problem yok” ifadelerini kullandı.