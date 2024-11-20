Hatay’da düğünde ateş açan şahısların evinden cephanelik çıktı! Çok sayıda gözaltı var!

20 Kasım 2024 22:20 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 22:40

Hatay’da bir düğünde havaya ateş açan şahısların evinden cephanelik çıktı. Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alındı.

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Hatay’da düğünde havaya ateş açan şahıslara yönelik operasyonda evlerinden adeta cephanelik çıktı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım tarihinde İskenderun​ Kocatepe Mahallesi'nde düğünde havaya silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili D.Y.B. ve H.B. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

ARAMALARDA ORTAYA ÇIKTI!

Düğünde havaya ateş edilmesi olayının şüphelilerine yönelik yapılan operasyonda, E.B., A.B., O.B., Ö.B. ve A.S. isimli şahıslar da yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 20 adet fişek, 3 bıçak, 1 balta, 3 adet captagon hap, 2 gram metamfetamin ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.