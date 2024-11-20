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Hatay’da düğünde ateş açan şahısların evinden cephanelik çıktı! Çok sayıda gözaltı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Kasım 2024 22:20 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 22:40

Hatay’da bir düğünde havaya ateş açan şahısların evinden cephanelik çıktı. Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alındı.

Hatay’da düğünde havaya ateş açan şahıslara yönelik operasyonda evlerinden adeta cephanelik çıktı.  Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım tarihinde İskenderun​ Kocatepe Mahallesi'nde düğünde havaya silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili D.Y.B. ve H.B. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Hatay’da düğünde ateş açan şahısların evinden cephanelik çıktı! Çok sayıda gözaltı var! - 1. Resim

ARAMALARDA ORTAYA ÇIKTI!

Düğünde havaya ateş edilmesi olayının şüphelilerine yönelik yapılan operasyonda, E.B., A.B., O.B., Ö.B. ve A.S. isimli şahıslar da yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 20 adet fişek, 3 bıçak, 1 balta, 3 adet captagon hap, 2 gram metamfetamin ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Hatay’da düğünde ateş açan şahısların evinden cephanelik çıktı! Çok sayıda gözaltı var! - 2. Resim

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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