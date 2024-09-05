Hatay'da heyelan! Yaya yolu ulaşıma kapandı

05 Eylül 2024 00:47 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 00:48

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Çökek yaylasındaki sağanak yağışlar heyelana neden oldu. Heyelan sonrası yayla yolu ulaşıma tamamen kapandı.

Hatay’ın yüksek kesimlerinde yer alan Dörtyol ilçesine bağlı Çökek yaylasında iki gündür aralıklı olarak etkisini sürdüren yağışlar, bölgede heyelana yol açtı.

Yağışların yoğunlaşmasıyla birlikte; Çökek, Pekmezci ve Topaktaş yaylalarına ulaşımın sağlandığı yol üzerinde heyelan meydana geldi.

Heyelan sebebiyle herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yol trafiğe kapandı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgeye ekipler sevk edildi.

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