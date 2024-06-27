Hatay'da korkunç kaza: Beton mikserinin altında can verdiler

27 Haziran 2024 20:58 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 20:59

TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Antakya-Samandağ yolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

21 AFA 680 plakalı beton mikseri, 59 yaşındaki Ali K. idaresindeki 31 F 5731 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından, motosiklet sürücüsü Ali K. ve motosikletin arka koltuğunda olan 60 yaşındaki Makbule Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemenin ardından cenazeler, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.