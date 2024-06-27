Hatay'da korkunç kaza: Beton mikserinin altında can verdiler
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Haziran 2024 20:58 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 20:59
Hatay'da beton mikseriyle motosikletin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Olay yerine giden ekipler iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde Antakya-Samandağ yolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi.
21 AFA 680 plakalı beton mikseri, 59 yaşındaki Ali K. idaresindeki 31 F 5731 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İKİSİ DE KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından, motosiklet sürücüsü Ali K. ve motosikletin arka koltuğunda olan 60 yaşındaki Makbule Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemenin ardından cenazeler, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı