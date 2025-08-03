Hatay'da peş peşe korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Erzin ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu. İlçede 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı 22.23'te kaydedilirken 2 dakika sonra bir sarsıntı daha yaşandı.

Saat 22.25'te meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak açıklandı. AFAD'ın duyurduğu verilere göre ikinci depremin derinliği 12.33 kilometre olarak bildirildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Hatay Erzin merkezli 3.9 büyüklüğündeki deprem Osmaniye, Adana, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş gibi Hatay'ın çevre illerinde de yakından hissedildi. Kısa süreli panik yaşanan sarsıntılar sonrası herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ OSMANİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Kandilli Rasathanesi de peş peşe yaşanan depremiler bildirdi. Rasathane depremin merkez üssü için Osmaniye Toprakkale'yi işaret ederken ikinci sarsıntının büyüklüğünü ise 3.8 olarak duyurdu.