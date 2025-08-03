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 | Selahattin Demirel

Hatay'da peş peşe korkutan depremler

Hatay'ın Erzin ilçesinde önce 3.0 ve ardından 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Saat 22.23 ve 22.25'te meydana gelen sarsıntılar çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

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Hatay'da peş peşe korkutan depremler
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 22:51

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 'ın ilçesinde peş peşe iki meydana geldiğini duyurdu. İlçede 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı 22.23'te kaydedilirken 2 dakika sonra bir sarsıntı daha yaşandı.

Saat 22.25'te meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak açıklandı. AFAD'ın duyurduğu verilere göre ikinci depremin derinliği 12.33 kilometre olarak bildirildi.

Hatay'da peş peşe korkutan depremler

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Hatay Erzin merkezli 3.9 büyüklüğündeki deprem , Adana, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş gibi Hatay'ın çevre illerinde de yakından hissedildi. Kısa süreli panik yaşanan sarsıntılar sonrası herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ OSMANİYE'Yİ İŞARET ETTİ

de peş peşe yaşanan depremiler bildirdi. Rasathane depremin merkez üssü için Osmaniye Toprakkale'yi işaret ederken ikinci sarsıntının büyüklüğünü ise 3.8 olarak duyurdu.

Hatay'da peş peşe korkutan depremler

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