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Hatay'da korkutan kaza! Freni patlayan kepçe 7 aracı biçti: Ortalık savaş alanına döndü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ekim 2024 19:42 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 19:46

Hatay'da fren sisteminde arıza oluşan kepçe 7 araca çarparak durabildi. Meydana gelen korkunç kazada 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yeri savaş alanını aratmadı.

İskenderun​ ilçesi Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken fren sistemi arızalanan kepçe​, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Park halindeki araçlara çarpan kepçe, 7 araca zarar verdi.

Hatay'da korkutan kaza! Freni patlayan kepçe 7 aracı biçti: Ortalık savaş alanına döndü - 1. Resim

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kepçenin kontrolden çıkarak seyrettiği anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da korkutan kaza! Freni patlayan kepçe 7 aracı biçti: Ortalık savaş alanına döndü - 2. Resim

Kaza sonrası savaş alanına dönen olay yerinden araçlar çekilerek yol trafiğine açıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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