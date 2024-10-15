Hatay'da korkutan kaza! Freni patlayan kepçe 7 aracı biçti: Ortalık savaş alanına döndü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ekim 2024 19:42 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 19:46
Hatay'da fren sisteminde arıza oluşan kepçe 7 araca çarparak durabildi. Meydana gelen korkunç kazada 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yeri savaş alanını aratmadı.
İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken fren sistemi arızalanan kepçe, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Park halindeki araçlara çarpan kepçe, 7 araca zarar verdi.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kepçenin kontrolden çıkarak seyrettiği anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sonrası savaş alanına dönen olay yerinden araçlar çekilerek yol trafiğine açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı