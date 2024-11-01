Hatay’da korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Kasım 2024 01:20 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 01:22
Hatay'da tarım arazisinde yangın çıktı, kısa sürede yükselerek etrafa yayılan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Hatay'ın Erzin ilçesinde akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Tarım arazisinde çıkan yangında alevler kısa sürede yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
HASAR MEYDANA GELDİ
Yangında; vatandaşların tarım arazisi olarak kullandığı alanda hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı