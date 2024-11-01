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Hatay’da korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Kasım 2024 01:20 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 01:22
Hatay’da korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Hatay'da tarım arazisinde yangın çıktı, kısa sürede yükselerek etrafa yayılan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Hatay​'ın Erzin​ ilçesinde akşam saatlerinde yangın​ meydana geldi. Tarım arazisinde çıkan yangında alevler kısa sürede yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye​ ekipleri sevk edildi. 

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

HASAR MEYDANA GELDİ

Yangında; vatandaşların tarım arazisi olarak kullandığı alanda hasar oluştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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