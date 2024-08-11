Hatay'da korkutan yangın: Lastik bayisi cayır cayır yandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ağustos 2024 02:48 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 02:54
Hatay'ın Payas ilçesinde lastik bayisi ve deposu alevlere teslim oldu.
Hatay'ın Payas ilçesi D91 karayolu üzerinde bulunan lastik bayisinde ve deposunda yaşandı.
PATLAMA SESLERİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı