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Hatay'da korkutan yangın: Lastik bayisi cayır cayır yandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ağustos 2024 02:48 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 02:54

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik bayisi ve deposu alevlere teslim oldu.

Hatay'ın Payas ilçesi D91 karayolu üzerinde bulunan lastik bayisinde ve deposunda yaşandı.

PATLAMA SESLERİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.

Hatay'da korkutan yangın: Lastik bayisi cayır cayır yandı - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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