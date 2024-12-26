Hatay'da kuvvetli fırtına! Ağaçları yerinden söküldü, çatılar uçtu

26 Aralık 2024 03:59 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 04:02

Hatay'da gece saatlerinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Bazı yerlerde rüzgar ağaçları yerinden söktü, çatları uçurdu.

Meteorolojinin kuvvetli fırtına​ uyarısında bulunduğu Hatay​'da fırtına etkisini hissettirdi. İskenderun​ ilçesinde fırtına ağaçları yerinden söktü. Kentin yüksek kesimlerinde bulunan şantiye alanlarındaysa prefabrik yapıların çatıların yerinden uçtu.

Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu İskenderun'da sokaklar adeta terk edilmiş şehre döndü. Belediye ekipleriyse yerinden sökülen ağaçları ve çatıları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kuvvetli fırtınanın sabah saatlerine kadar etkisini hissettirmesi bekleniyor.

"AĞAÇLAR YAN YATTI, ÇATILAR UÇTU"

Konteyner kentte yaşayan 44 yaşındaki Tahir Kayaalp, “Fırtınadan dolayı yatamıyoruz. Fırtına nedeniyle şehrin birçok yerinde çatılardaki brandalar uçuyor. Hepimizin Allah yardımcımız olsun. Şehrin belirli noktadaki sorunlara belediye ekiplerimiz ivedi şekilde önlem alıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Şehrin belli noktalarında ağaçlar yan yattı, sac levhalar ve çatılar uçarak yollara devrildi. Bizler de tedbir aldık ve uyumuyoruz, bekliyoruz” ifadelerini kullandı.