TGRT Haber
Canlı Yayın
20°
 Murat Makas

Hatay'da nefes kesen operasyon! Duvarla örülen gizli bölmede yakalandılar

Hatay'da polisler aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda İskenderun'da adresleri tespit etti. Yapılan operasyonlar sonucu polisler saklanmak için yapılan duvarı kırdı. Dolabın içindeki şahıslar yakalandı.

Hatay'da nefes kesen operasyon! Duvarla örülen gizli bölmede yakalandılar
24.10.2025
24.10.2025
09:03

’da ekipleri çeşitli suçlardan aranmaları bulunan şahısların ev adreslerini tespit etti. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun ilçesinde aranan kişilerin saklandığı adres tespit edildi.

Hatay'da nefes kesen operasyon! Duvarla örülen gizli bölmede yakalandılar

KOÇBAŞIYLA GİRDİLER

Emniyet Müdürlüğü görevlileri ikamete özel harekat polislerinin de katıldığı düzenledi. Koçbaşı kullanılarak girilen evin içerisinde saklanmak için yapılan duvarı fark eden polis ekipleri kırdıkları duvarın arkasındaki dolabın içerisinde H.A. ve M.C.T. adlı 2 şahsı tespit ederek gözaltına aldı.

Hatay'da nefes kesen operasyon! Duvarla örülen gizli bölmede yakalandılar

H.A.'nın nitelikli , konut dokunulmazlığı gibi 3 ayrı suçtan toplamda 11 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığı, M.C.T.'nin ise hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 9 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.

#hırsızlık
#ceza
#operasyon
#hatay
#polis
#yakalama
#Gündem
