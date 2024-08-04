Hatay'da orman yangını: Alevler kontrol altında
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 09:01 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 09:08
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan bir ormanlık alanda alevler yükselmişti! Orman yangınının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler büyük bir mücadelenin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Dün öğle saatlerinde Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Uzunalıç Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve büyükşehir belediyesinin itfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları, helikopterler ve arazözler bölgeye sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı