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Hatay'da orman yangını: Alevler kontrol altında

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 09:01 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 09:08
Hatay&#039;da orman yangını: Alevler kontrol altında

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan bir ormanlık alanda alevler yükselmişti! Orman yangınının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler büyük bir mücadelenin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Dün öğle saatlerinde Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Uzunalıç Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Hatay'da orman yangını: Alevler kontrol altında - 1. Resim

Yangın ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve büyükşehir belediyesinin itfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları, helikopterler ve arazözler bölgeye sevk edildi.

Hatay'da orman yangını: Alevler kontrol altında - 2. Resim

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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