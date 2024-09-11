Hatay’da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Eylül 2024 02:44 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 02:46
Hatay’da ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangına karadan müdahale ediyor.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Fırnız yaylası mevkiinde orman yangını haberi geldi. Yangının ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesi kısa sürede başladı.
Yangına; Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 4 su tankeri, yaklaşık 43 personel; Hatay Büyükşehir Belediyesinden 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 3 iş makinesi, 13 personel; AFAD'dan 3 araç, 10 personel; karayollarından 1 greyder; jandarmadan 1 ekip müdahale ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı