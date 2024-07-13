Hatay'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Temmuz 2024 16:01 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 16:05
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Avcılarsuyu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
HATAY'DA ORMAN YANGINI! EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı