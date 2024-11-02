Hatay'da orman yangını evlere kadar sıçradı! Çevre illerden destek istendi

02 Kasım 2024 19:12 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 19:15

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan 152 araç ve 479 kişilik bir ekip müdahale ediyor. Yangın, dört eve kadar ulaşırken bölgedeki vatandaşların tahliyesi için yedi araç görevlendirildi. Yangına çevre illerden de destek talep edildi.

Hatay​'ın Arsuz​ ilçesine bağlı Kozaklı Mahallesi yakınlarında saat 11.40 civarında çıkan yangın​, ormanlık alanda hızlıca yayılmaya başladı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edilerek müdahaleye başladı.

Yangına havadan ve karadan yapılan müdahale devam ederken, toplam 152 araç ve 479 personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşma riskine karşı AFAD, olası tahliye için 7 servis aracını bölgeye yönlendirdi. Ayrıca, Jandarma ve Emniyet birimlerinden gelen TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK İSTENDİ!

Çevre illerden Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep’ten de destek için araç ve personel talep edildi. Harlısu bölgesinde yangının sıçradığı 4 ev hızlı bir şekilde söndürülüp, evlerdeki vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edildi.

"AĞIRLAR VE EVLER YANDI"

Yaşanan korku dolu anları anlatan Memiş Azad, "Yangın Kozaklı köyünden bu tarafa geldi. Şu anda köyün içine kadar geldi. Ahırlar yandı, evler yanıyor. Köyün tümü boşaldı. Yangın çok büyük 5 tane ev yandı, 3 de ahır yandı" dedi.