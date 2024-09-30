Hatay'da şoke eden kaza! İş yerinin içinden geçerek başka iş yerine çarpıp durabildi

30 Eylül 2024 09:28 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:29

Hatay'ın Defne ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle prefabrik iş yerinin içinden geçerek başka bir prefabrik iş yerine çarptı. O korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Hatay​'ın Defne​ ilçesinde meydana gelen şoke eden kazada trafikte seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü​, otomobiliyle yol kenarındaki prefabrik çarşıya daldı. Tel örgüyü önüne katan sürücü, ilk önce prefabrik iş yerinin içinden geçip, ardından başka bir iş yerine çarparak durabildi. Kaza​ anı kameralara saniye saniye yansırken 2 prefabrik iş yeri zarar gördü. Kaza sonrası araç sürücüsünün yaralandığı bildirildi.

"İNANILMAZ BİR KAZA"

Kaza sonrası iş yeri kullanılamaz hale gelen Fırat Bal, "Akşam saat 9 sularında bizi aradılar. Çevredeki vatandaşlar iş yerine araç girdiğini söylediler. Kaza inanılmaz bir şey. Genç bir arkadaşımız, bu dükkanın içinden geçip diğer dükkana hasar vermiş. Gencin canı daha önemli ve dükkan bizim için ikinci planda kaldı. Gerçekten inanılmaz bir kaza oldu" dedi.

Kazanın sesini duyup gelen esnaf Mehmet Bilgin ise, “Akşam saat 9 sularında iş yerimi kapatıp eve gittim. Evin önünde otururken büyük bir ses duydum. Ses üzerine geldiğimizde bir araç önce bir dükkana girip sonra diğer dükkana girince durabildi” ifadelerini kullandı.