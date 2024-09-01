Hatay’da tırın dorsesi açık unutuldu: Faciadan dönüldü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Eylül 2024 22:57 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 22:57
Hatay'da tırın açık unutulan dorsesi işaret levhasına çarptı. Faciadan dönülen yolda devrilen malzemeler nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki tırın açık unutulan dorsesi karayollarına ait levhalara çarptı. Tırın trafik levhalarına çarpması sonucu yol trafiğe kapandı.
YOLA SAÇILDI
Damperi açık unutulan seyir halindeki 27 AEK 578 plakalı tır, İskenderun Organize Sanayi bölgesinde bulunan trafik levhalarına çarptı. Devrilen levhalar nedeniyle yol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik levhalarının Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı