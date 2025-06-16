Hatay'da trafik kazası: 4 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. M.B.G. idaresindeki otomobil ile O.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.B.G. ve araçta bulunan 3 kişi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı.