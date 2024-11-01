Hatay’da uygulama noktaları için WhatsApp grubu kuranlara darbe: Çok sayıda gözaltı!

01 Kasım 2024 22:52 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 22:58

Hatay’da uygulama noktalarını paylaşmak için WhatsApp grubu kuran 13 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye çıkartılan şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Hatay​'da suçlu ve alkollü şahısların kaçması için uygulama noktalarını sosyal medya​ gruplarında paylaşan şüpheliler gözaltına alındı.

800 KİŞİ VARMIŞ!

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Emniyet müdürlüğü ekipleri; İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde yapılan denetim ve uygulamaların yeri ve konumunun, yaklaşık 800 kişinin olduğu WhatsApp​ grubunda paylaşıldığını tespit etti.

13 GÖZALTI

Durum üzerine harekete geçen polis ekipleri, grup üzerinde yer bildirimi ve bilgi paylaşımı yapan toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye çıkartılan şüphelilerin savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.