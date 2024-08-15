Hatay’da yürekleri ağza getiren bina yıkımı: Çok sayıda vatandaş ölümden döndü!

15 Ağustos 2024 22:07 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 22:15

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürerken beklenmeyen bir olay yaşandı. İskenderun'daki bir apartmanın kontrollü yıkımı sırasında, yan binaya hasar verilmesi yürekleri ağza getirdi.

BAŞKA BİNANIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Numune Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkılmak istendi. Kontrollü olarak yıkılmak istenen bina yıkım esnasında hasarsız ve içerisinde yaşayanların başka bir binanın üzerine devrildi. Binanın tehlikeli yıkımı saniye saniye kameralara yansıdı. Yıkımı yapılan bina, hasarsız binaya hasar verirken olayda yaralananın olmaması rahat nefes aldırdı.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI

Evi hasar gören ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan 32 yaşındaki Sıla Akdemir, "Çok korktum. Tekrardan depremi yaşadım, psikolojim altüst durumda. İzmir’den geldik ve hiçbir şey bilmiyoruz. Biz kiracıyız, depremde evimizi kaybettik şimdi tekrar evimize zarar geldi. Diğer depremde de evimi kaybettim. 6. katta oturuyordum, binam yıkıldı ve zor çıktım o binadan. Şimdi bunu tekrar yaşattılar” diye konuştu.

“EVİMİZE GİREMİYORUZ”

Yıkım esnasında evinin zarar gördüğünü belirten Şerif Önal ise, "İzmir’den geldik baktık bina yıkımı var evimize bizi sokmadılar. Anneme geldim, eşyalarımızı bıraktık ve tekrar gittim. Balkon demiri kırılmış yan balkonun duvarı yıkılmış, cam patlamış. Evimize giremiyoruz. Annemlere geldik burada kalacağız" dedi.