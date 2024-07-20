Hatay'da yürekleri ağza getiren kaza!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Temmuz 2024 09:22 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 09:23
Hatay'da motosikletin devrilmesiyle sürücü yola savruldu. Yüreklerin ağza geldiği o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada yürekler ağza geldi.
Trafikte seyir halinde ilerleyen motosiklet bir anda devrildi. Devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Sürücünün yola savrulduğu esnada geri gelen bir aracın altında kalmasına ramak kaldı. Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı