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Hatay'daki hortum anbean kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Temmuz 2024 10:36 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 10:36

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışlı havayla birlikte oluşan hortum cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üstünde seyrediyor. Kavurucu sıcaklara rağmen kentte sağanak yağış etkisin gösterdi.

KARAYA ULAŞMADAN ETKİSİNİ YİTİRDİ

İskenderun körfezinde bulunan Azganlık limanı mevkiinde hortum oluştu. Körfezde görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Denizde oluşan karaya ulaşmadan etkisini yitirirken herhangi zarar yaşanmadı.

Hatay'daki hortum anbean kamerada - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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