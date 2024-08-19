Hatay'daki korna ve yol tartışmasında polise adli ve idari soruşturma açıldı!

19 Ağustos 2024 20:30 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 20:38

Antakya'nın hareketli Habibi Neccar kavşağı bir kez daha beklenmedik bir olaya sahne oldu. Mart ayının ortalarında, Emre Akgül, kendi aracında sakin bir şekilde yol alırken, sivil bir polis otomobiliyle karşılaştı. Korna sesleri, kısa sürede gergin bir yol verme tartışmasına dönüştü. Anbean kayda alınan görüntüler, iki tarafın da sinirlerinin giderek yükseldiğini gözler önüne serdi. Akgül, polisin ikazı üzerine aracını kenara çekmek zorunda kaldı ve ardından kendisine kesilen ceza karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

POLİSTEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananlar üzerine Akgül, trafiği tehlikeye sokacak hareketlerde bulunan polis memuru hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan adli ve idari işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Polis memuruyla arasında yaşananları anlatan Emre Akgül, "Ben trafikte kendi şeridimde seyir halindeyken karşı taraf plakasız ve sinyalsiz bir şekilde benim önüme doğru hamle yaptı. Ben de buna tepki olarak sadece kornaya bastım. Ardından durarak bana karşı 'ne var, ne var' diyerek benimle tartışmak istedi. Yol vermeyeceğimi belirterek devam ettim. Hiçbir şekilde polis olduğunu bilmiyordum, polis olduğunu belirten ibare yoktu. Polis olduğunu bilsem ben en başta yol verirdim." dedi.

“OLAY TAMAMEN KİŞİSEL”

“Tartışmadan ötürü yanındaki arkadaşı silah çekip arkamdan koşunca ben aslında polisten kaçmadım, ileride gördüğüm polis ekiplerinin yanına doğru kaçıyorum” diyen Akgül şunları belirtti:

“Arkadaş gelip polis olduğunu söyleyince olayın şokuyla derdimi anlatmaya çalıştım. Gerekli yerlere müracaatları yaptım. Umarım adalet yerini bulur. Olay tamamen kişiseldir, tüm polisleri bağlayan bir durum yoktur.”