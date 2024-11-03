Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor! Birçok ilden ekip sevk edildi

03 Kasım 2024 05:00 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 05:33

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün çıkan orman yangını gece karanlığında da etkisini hissettirmeye devam ediyor. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edilirken, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay​'da dün saat 11.40 sıralarında Arsuz​ ilçesi Kozaklı Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda yangın​ çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı AFAD ekipleri, bölgeye 7 adet servis aracı yönlendirerek yangından etkilenebilecek vatandaşları tahliye etti. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Harlısu Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine ulaştı.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİP

Yangına; Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'ten müdahale amacıyla araç ve personel desteği geldi. Yangına ekiplerin gece karanlığında müdahalesi devam ediyor.

"YANGIN MUHTEMELEN ELEKTRİK DİREĞİNDEN KAYNAKLI BAŞLADI"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangının sıçradığı Harlısu Mahallesi'nde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Yangın muhtemelen elektrik direğinden kaynaklı başladı. Tabii genel olarak bugün şehrimiz için meteoroloji, rüzgarın şiddetli olacağıyla ilgili uyarıda bulunmuştu. Bununla beraber başta Kozaklı Mahallemiz olmak üzere daha sonra oradan Harlısu Mahallemize yangın sıçradı. Şu anda Kozaklı Mahallemizde yangın kontrol altına alındı ama Harlısu'da da ekiplerimiz çalışıyor. Şu an itibarıyla 153 araç, 523 personelle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İnşallah ileriki saatlerde rüzgarın da şiddetini azaltmasıyla yangını kontrol altına alacağız."

"4 EVİMİZ KISMEN YANGINDAN ETKİLENDİ"

Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, itfaiye ekipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının tüm araçlarının bölgeye sevk edildiğini dile getiren Masatlı, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Şu an itibarıyla herhangi bir can kaybının olmadığını söyleyen Masatlı, "Sadece Harlısu Mahallesi'nde 4 evimiz kısmen yangından etkilendi, 2 ahırımızda da zarar oluştu. Biz bu zararların bu ölçüde kalacağını düşünüyoruz." dedi.