Hatay'dan korkunç görüntüler! Elinde satırla depremzedelere dehşet saçtı
Sosyal medyada yayılan bir video infiale neden oldu. Hatay'da bir kişi elinde satırla depremzede ailelere dehşet saçan adam korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre şahıs ailelerin yanında aracıyla hızla geçtiği için uyarıldı. Buna sinirlenince çıkan tartışmada satırla bir kişiyi de yaraladı.
6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği Hatay'da yaralar sarılmaya devam ederken Hataylılar da hayata tutunmaya devam ediyor. Aileler çocuklarını turnuvaya göndermek için bir noktada toplandı. Ancak elinde satırla dolaşan şahıs ortalığı birbirine katıp kan döktü.
ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elinde satırlı bir şahsın sokak ortasında tehditvari hareketlerle insanların üzerine yürüdüğü görüldü.
Bu sırada çocuklar bağrış çağrış içinde sağa sola koşuşturdu, yetişkinler ise adamı önlemeye çalıştı.
HIZLI ARAÇ SÜRDÜĞÜ İÇİN UYARILDIĞI İDDİASI
Korkunç görüntülerle ilgili iddialara göre depremzede oldukları belirtilen aileler çocukların turnuvaya göndermek için toplanmıştı. Bu sırada satırlı şahıs, aracıyla ailelerin yanından hızla geçince uyarıldı. Şahsın velilerin üstüne yürüyüp bir kişiyi de yaraladığı belirtildi.