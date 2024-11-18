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Hatay'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Kasım 2024 01:37 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 02:11

Hatay'da akşam saatlerinde etkili kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte göle dönen alt geçitte ve yollarda araçlar mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Doğu Akdeniz’de gün boyu yağışlı hava etkisini hissettirdi. Hatay’da il genelinde etkili olan sağanak yağış​, Payas​ ilçesinde kuvvetli oldu.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Yağışla birlikte ilçede bulunan Şehit Yetkin Erşan alt geçidi de göle döndü. Göle dönen alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - 1. Resim

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

İlçenin diğer noktalarında da göle dönen yollar ve yağışlı hava vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Hatay'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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