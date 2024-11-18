Hatay'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

18 Kasım 2024 01:37 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 02:11

Hatay'da akşam saatlerinde etkili kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte göle dönen alt geçitte ve yollarda araçlar mahsur kaldı.

Meteoroloji saat verdi! 12 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji saat verdi! 12 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı

Son yılların en kurak mevsimi! Aylar sonra yağmura kavuştular

Son yılların en kurak mevsimi! Aylar sonra yağmura kavuştular

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Doğu Akdeniz’de gün boyu yağışlı hava etkisini hissettirdi. Hatay’da il genelinde etkili olan sağanak yağış​, Payas​ ilçesinde kuvvetli oldu.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Yağışla birlikte ilçede bulunan Şehit Yetkin Erşan alt geçidi de göle döndü. Göle dönen alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

İlçenin diğer noktalarında da göle dönen yollar ve yağışlı hava vatandaşlara zor anlar yaşattı.