Hataylı çiftçiden market protestosu! Patatesleri hayrına dağıttı

01 Temmuz 2024 10:42 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:59

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'ın Amik Ovası'nda patates hasadı devam ediyor.

Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Ali Güler’in de 350 dönümlük araziye ektiği patates, hasat olgunluğuna ulaştı.

Depremzede çiftçi, ürünleri için tarlada kilogram fiyatı 5 TL’yi geçmeyen teklif geldi.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Ürünün işçi yevmiyesini bile kurtarmayacağını fark eden depremzede çiftçi Güler, market fiyatı 15 TL’yi bulan ürünü tarlada hayrına dağıtmaya başladı.

Vatandaşların akınına uğrayan tarlaya çobanlar, hayvanlarını otlatmak ve patates toplamak için geldi.

4 ay önce ektiği patatesi hayrına dağıtan tarla sahibi Mehmet Ali Güler, halka helali hoş olsun diyerek, "Patatesimizi en güzel şekilde yetiştirdik.

Son zamanlarda patatesin satış fiyatlarının düşmesi ve satımında sıkıntı yaşadığımız için alıcı bulamadık. Alıcılar, patatesi tarlada 3-5 TL almak istediler.

'HERKESE HELALİ HOŞ OLSUN'

Marketlerde patatesin fiyatı 10-15 TL civarında. Amele işçiliği 600-700 TL arasında para istiyorlar. Ondan dolayı biz de zararın neresinden dönersek kâr dedik ve insanlara yardımımız olsun diye halka bağış ettik. Tarımda böyle şeyler oluyor ama biz ilk defa mahsulün tarlada kaldığını gördük ve yaşadık. Patatesin kalitesi ve verimi de çok iyiydi. Patatesin fiyatı bir türlü alıcısını bulamadı ve para etmedi. Biz de bu sene böyle olsun dedik. 350 dönüm patates arazimizi halka bağışladık. Bize kısmet olmadı ama kısmet halkınmış, herkese helali hoş olsun.” dedi.

MARKETTE KİLOSU 15 TL

Markette 15 TL'ye satılan patatesi bedava topladıklarını ifade eden Mehmet Uçucu, “Patates afarasını yapıyoruz. Tarlada bedava topluyoruz sağ olsunlar.

Markette 10-15 TL arası değişiyor.

İyi güzel fena değil. Çiftçimiz herhalde yevmiye parasını karşılamaz diye insanlara faydalı olsun diye bıraktı. Çiftçimiz sağ olsun vatandaşlara bir katkıda bulundu.

Kendi zarar etti ama insanlar faydalandı. Zor tabii ki. Sabah saat 10'dan sonra geldik ancak bir 15-20 kilo toplayabildik.” ifadelerini kullandı.