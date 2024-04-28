Hataylı tır şoförü aşkı Ukrayna'da buldu! İsteme töreni tercümanla gerçekleşti

28 Nisan 2024 10:15 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 10:30

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve 29 yaşındaki tır şoförü Fevzi Kalkan, aradığı aşkı Ukraynalı Anastasia Kvasha'da buldu. İşi gereği birçok ülkeye giden Kalkan, genç kadına görür görmez aşık oldu.

Aşkın sınır tanımadığına inanan Kalkan ve Ukraynalı Kvasha, 2 bin 216 km mesafeyi hiçe sayarak gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Ailelerinde tanıştığı ilişkide çift, evlenme kararı aldı. Ukraynalı gelini ailesinden istemek için Ukrayna’ya giden Kalkan ailesi, tercüman ve resimler sayesinde kız isteme merasimini gerçekleştirdi.

Türkiye ve Hatay’ı çok seven Anastasia, Müslüman oldu ve Hatay'a yerleşme kararı aldı. Ukraynalı gelin Kvasha ve Hataylı tır şoförü Kalkan, Antakya ilçesinde bulunan konteyner evlendirme dairesinde evlenerek resmi olarak hayatlarını birleştirdiler.

İSTEME TÖRENİNE TERCÜMAN GELDİ

Aradığı aşkı 2 bin 216 kilometrede bulan Fevzi Kalkan, “Ukrayna’ya gitmiştim, gezmek için şehrin merkezine gittim. Alışveriş yapmak için markete gittim. Markette eşimi Anastasia gördüm. Aylar yıllar geçti. Aileler tanıştı. Biz de evlilik yoluna girdik. Kız isteme merasiminde tercüman sayesinde anlaştık. Kendi geleneklerimizi anlattım. Ben uzun zamandır orada çalıştığım için onların geleneklerini biliyorum” dedi.

'BURADA YAŞAMAK İSTİYORUM'

Ukraynalı gelin Anastasia Kvasha, Hatay'ın ve Türkiye'nin çok güzel olduğunu söyleyerek “Türkiye ve Hatay çok güzel evlendikten sonra da burada kalmak istiyorum ve burada yaşamak istiyorum. Onu markette gördüğümde etkilendim” şeklinde konuştu.

Bir çok ülkeden Hatay'a gelen damat ve gelin adaylarının nikahlarını kıydığını belirten nikah memuru Niyazi Yalçın, “Biz Antakya’da olduğumuz için burası çok milleti barındıran bir kent. Farklı inşaları gördüğümüzde daha mutlu oluyoruz. Ben yabancı evliliklerine tamamen açığım ve daha çok olmasını isterim. Şuana kadar; Ukrayna, Rusya, Hırvatistan, Sırbistan, Almanya, Macaristan, Azerbaycan, Fas, Mısır ve birçok ülkeden bireylerin nikahlarını kıydım” ifadelerini kullandı.